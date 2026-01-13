México: Sheinbaum, Trump entiende rechazo mexicano a intervención

"Eso no está sobre la mesa", afirmó hoy durante su habitual conferencia de prensa matutina, al referirse a la posibilidad de un operativo al estilo de hace unos días en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro.

En la breve plática, que duró apenas 15 minutos, Trump volvió a ofrecer a Sheinbaum el envío de tropas para combatir a las bandas criminales, pero la presidenta mexicana se rehusó firmemente de nuevo, como lo ha hecho todas las veces que se lo ha propuesto.

"El nos insistió en que, si nosotros lo pedíamos, ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos que hasta ahora vamos muy bien, no es necesario. Además, está la soberanía de México y la integridad territorial y lo entendió", resumió la jefa de Estado.

Sin embargo, dijo que México recibir información derivada de fuentes de inteligencia que pueda ser útil para combatir a los grupos criminales y aseguró que en esta materia "se trabaja conjuntamente", pero en el territorio nacional "operamos nosotros, nadie más".

Sheinbaum describió su intercambio telefónico como "amable" y dijo que Trump "fue respetuoso" al exponer que se refrendó "el compromiso de ambas administraciones de seguir colaborado en materia de seguridad". (ANSA).