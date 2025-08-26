México: Sheinbaum, un año en el poder, alta popularidad

Sheinbaum, que el próximo octubre cumple 12 meses de haber asumido el cargo que le heredó su padrino político Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), es respaldada por el 70% de los ciudadanos y rechazada por el 18% y solo el 7% se declaran "neutrales", según una encuesta publicada por el diario El Universal.

El sondeo nacional en vivienda de la firma Buendía & Márquez solo ha sufrido una baja en popularidad de 4 puntos (74%) respecto al apoyo popular registrado en su primer mes de gobierno, pero la cifra se considera similar a la actual por el margen de error de las compulsas de este tipo.

Como es de esperarse, Sheinbaum, una doctora en ingeniería ambiental y científica de 63 años, es respaldada en particular por quienes se declaran simpatizantes del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, centroizquierda), es decir, el 90%, una cifra que se ha mantenido estable en este primer año.

Sin embargo, de acuerdo con las conclusiones del estudio demoscópico "se empiezan a observar cambios en la población no morenista, sobre todo entre quienes simpatizan con la oposición".

Por ejemplo, entre los miembros de las dos principales fuerzas políticas, los partidos Acción Nacional (PAN, derecha) y Revolucionario Institucional (PRI, centro), la aprobación ha descendido para llegar al 51% en agosto, que es una cifra de todas maneras nada despreciable.

Entre quienes se declaran "opositores e independientes" suele haber esta "volatilidad" en las opiniones frente al poder.

Respecto al "humor público" en torno a la situación política y social, el 57% de las personas incluidas en el relevamiento aseguran que México "va por muy buen o buen camino", el 10% se ubica en "un punto medio", y el 31% observa que se encuentra en medio de "un mal o muy mal camino".

Con relación al punto de vista ciudadano en torno a si el país está mejor, igual o peor que antes, el resultado es dividido pero pesan más las opiniones positivas. Así, el 42% juzga que se encuentra "mejor", el 19% "igual de bien", el 23% "igual de mal" y el 13% "peor", precisa el informe.

Entre las mejores acciones que ha realizado el gobierno bajo la batuta, por primera vez en la historia, de una mujer, la mayoría (74%) menciona los "programas sociales", es decir, las pensiones que otorga el gobierno a grupos vulnerables como los ancianos, las madres solteras, los discapacitados, los jóvenes desempleados y los estudiantes.

Entre las peores cosas del gobierno se enlistan en primer lugar el tema de la inseguridad (15%), la economía (8%), la corrupción y la salud, sobre todo, la falta de medicinas en los hospitales públicos (3%).

"En conjunto, la encuesta arroja indicadores favorables para la presidenta, sostenidos por una mayoría que ve un país en buena dirección y una nutrida base partidista", concluye el reporte, el cual advierte "pocos signos de desgaste" de gobierno de Sheinbaum. (ANSA).