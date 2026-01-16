México, sismo en la capital y centro-sur del país

El epicentro del movimiento telúrico, que activó las alarmas sísmicas tanto ubicadas en las calles de la capital como en los teléfonos móviles, fue ubicado en la localidad de San Marcos, estado sureño de Guerrero, y se considera que podría ser la mayor réplica del terremoto de 6,5 grados que ocurrió en la misma localidad el pasado día 2.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que "se activaron los protocolos correspondientes" pero se entabló comunicación con las autoridades municipales y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, sin que se reportaran situaciones de emergencia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hasta el momento no se reportan daños por el remezón ocurrido a las 00:42 horas (06:42 GMT) después de una exhaustiva revisión y el sobrevuelo de helicópteros en la capital.

En la Ciudad de México, la secretaría de Gestión Integral de Riesgos Myriam Urzúa afirmó que el movimiento de tierra se percibió ligeramente "en algunas zonas de la ciudad", mientras la Comisión Nacional de Protección Civil no reportó personas fallecidas ni impactos "en la infraestructura estratégica" del país. (ANSA).