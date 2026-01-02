México, sube a 14 cifra de muertos por el accidente ferroviario

La presidenta Claudia Sheinbaum actualizó el balance de víctimas por la salida de las vías del tren inaugurado hace dos años, en una curva de una zona con mucho viento en las montañas del estado sureño de Oaxaca mientras era conducido a gran velocidad y su caída en un barranco de más de 10 metros.

La mandataria dijo que muchas de las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales de la Ciudad de México y confirmó que ayer falleció una persona más, identificada como Hilda Alcántara, a cuyos familiares envió sus condolencias.

"Nuestro pésame a la familia de la persona que el día de ayer falleció, doña Hilda, quien fue trasladada a un hospital en Oaxaca y de todas maneras no pudo salvarse por las heridas que tenía", lamentó la jefa de Estado.

La presidenta hizo notar que la investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) sigue su curso y dijo que se garantizará que la vía "retome sus recorridos de forma segura" una vez que haya una certificación internacional y que los demás trenes están siendo sometidos a protocolos de revisión.

Todavía no se han anticipado las hipótesis más plausibles sobre la tragedia, pero las propias víctimas y los sobrevivientes siguieron insistiendo en que el tren iba "demasiado rápido". (ANSA).