México: Suscribe acuerdo de cooperación con Brasil

Los gobiernos de México y Brasil suscribieron dos instrumentos de cooperación que apuntan a generar "nuevas oportunidades económicas y de inversiones" y a colaborar en materia científica, tecnológica y ambiental para la producción de energía renovable.

En el marco de una visita a México de una gran comitiva de funcionarios y hombres de empresa brasileños, encabezada por el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, la más importante en mucho tiempo, se firmó una Declaración de Intención en materia de cooperación bilateral sobre producción y uso de biocombustible.

En la sede de la Cancillería, ante el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente y del propio Alckmin, se convino en que ambas naciones "examinarán las mejores formas de cooperar en materia de producción, uso, regulación y certificación" de este tipo de carburantes amigables con el medio ambiente.

El propósito es "impulsar un crecimiento ordenado y debidamente regulado del sector en México, mediante la reconocida experiencia brasileña acumulada en los últimos 50 años en el desarrollo sostenible de biocombustibles como bioetanol, combustibles de aviación sostenibles (SAF, siglas en inglés), biodiésel y combustibles sostenibles marítimos.

Por su parte, ante el ministro mexicano de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, se firmó un memorándum de entendimiento suscrito por el viceministro de Comercio Exterior Rosendo Gutiérrez y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones y Atracción de Inversiones (Apex), representada por su titular, Jorge Viana. (ANSA).