México suspende temporalmente el envío de paquetes a Estados Unidos por los aranceles

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

México ha decidido suspender de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos para evitar los aranceles que se aplicarán a mercancías pequeñas a partir de este viernes.

“Correos de México suspenderá de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025, en tanto se definen los nuevos procesos operativos”, especifican la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Postal Mexicano en un comunicado conjunto.

Así, el país sigue el mismo camino que otros países, como Alemania, Australia o Japón, hasta que se definan “los nuevos procesos operativos”.

Mientras tanto, México ha afirmado que continúa el diálogo con autoridades de Estados Unidos y con los organismos postales internacionales para fijar unos mecanismos que permitan reanudar los servicios “de manera ordenada”.

El Gobierno de Estados Unidos suspendió el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con un valor inferior a US$800 (685 euros), una exención conocida como de 'minimis' que impacta de forma notable a compañías chinas como Shein o Temu.

Con la eliminación de esta exención, los envíos realizados a Estados Unidos serán sometidos a las mismas tasas aduaneras aplicadas a otros productos en función de los países de origen.

De esta manera, los productos procedentes de los países de la Unión Europea se enfrentarán a un arancel del 15% y aquellos con origen de India a un 50%.