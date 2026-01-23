México: Temen efecto alza de gas por mal clima en Estados Unidos

De acuerdo con Luis Miguel Labardini, especialista en energía, México compra actualmente 7.000 millones de pies cúbicos de gas natural a Estados Unidos, una excesiva dependencia que lo vuelve vulnerable ante cualquier dificultad en el suministro en esa nación.

Labardini, socio de la consultora Marcos y Asociados, indicó que si el ente gubernamental Comisión Federal de Electricidad (CFE), que monopoliza la distribución de ese tipo de energía, "quiere tener unas finanzas sanas, tendría que trasladar ese aumento en el costo del gas al consumidor final".

Adicionalmente, "todas las industrias que utilizan el gas natural en sus procesos productivos tendrán un impacto por el incremento del combustible", expuso.

La tormenta invernal prevista para el próximo fin de semana en Estados Unidos, que también impactará en la zona fronteriza norte, en especial la frontera de Texas, elevó los futuros del gas natural que en los últimos tres días aumentaron 75% hasta 5,57 dólares la Unidad Térmica Británica (BTU, siglas en inglés) para entregas en febrero.

Se trata del mayor nivel desde 2022, lo que expone al sistema eléctrico a "choques severos y costosos", afirmó Carlos Flores, otro especialista en la materia. (ANSA).