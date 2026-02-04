México: Temen que acuerdo con EEUU sobre agua genere escasez

El gobierno estadounidense anunció ayer que se llegó a un acuerdo para que el gobierno de México entregue al estado de Texas un volumen mínimo anual de 431,5 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo (limítrofe entre ambos países) durante el próximo lustro.

En un comunicado conjunto, la Cancillería, el ministerio del Medio Ambiente y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicaron que esta cifra fue establecida "de acuerdo a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos previstos en el Tratado bilateral de Límites y Aguas de 1944.

El acuerdo alcanzado después de reclamos del presidente Donald Trump hace unas semanas se adoptó "con pleno respeto a la soberanía de ambos países, asegurando en todo momento el derecho humano al agua y a la alimentación para las comunidades en nuestro país".

El Tratado suscrito en 1944 regula el uso compartido de las cuencas de los ríos Bravo (llamado Grande, del lado estadounidense), Colorado y Tijuana y obliga a México a entregar un promedio anual de 431,7 millones de metros cúbicos de agua a su vecino, desde tributarios del Bravo en ciclos de cinco años y recibir 1.850 millones del Colorado (ANSA).