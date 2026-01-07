México tendrá 134 millones de habitantes este año

La cifra oficial hasta ahora difundida por el gobierno era de 126 millones, pero corresponde al último censo levantado en 2020.

México tiene una tasa de crecimiento demográfico relativamente baja, con 1,84 hijos por mujer en vida reproductiva, unos menos que en el 2000, cuando eran 2,85 hijos, mientras que las nuevas generaciones se niegan a tener hijos y ahora los jóvenes buscan como sustitutos las mascotas de todo tipo, especialmente perros y gatos.

De la población total, 68,6 millones son mujeres y 65,8 millones de hombres y el segmento de edad más alto corresponde al que oscila entre los 30 y 59 años, con 38,6% del total, lo que revela que México está envejeciendo y que se acabó el "bono demográfico" de que disfrutó el país en las últimas décadas y que, a juicio de especialistas, ha desperdiciado.

En segundo lugar, el sector más numeroso es el que oscila entre los 12 y 29 años, con 29,7%, en tercero la de 0 a 11 años (18,4%) y la de 60 años y más (13,3%).

El Estado de México, al que pertenece gran parte de la población periférica de la capital azteca, figura como el más poblado con 17,8 millones, seguido por la Ciudad de México con 9,2 millones y el estado occidental de Jalisco con 8,9 millones.

Según el Conapo, la esperanza de vida llegará a mediados de este año a 72,75 años para los hombres y 79,24 para las mujeres, contra 7,59 y 76,52 del 2000. (ANSA).