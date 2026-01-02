México: Terremoto de 6,5 grados en capital y zona sur

En San Marcos se sabe que hubo algunos derrumbes en varias rutas y de un muro, mientras en el puerto veraniego de Acapulco se registraron casos similares en avenidas importantes que comunican a la zona céntrica como Escénica y Pie de la Cuesta, caída de árboles y explosiones pequeñas de transformadores de electricidad.

La alerta sísmica, que se escucha a través de altavoces en las calles y también en los teléfonos móviles, movilizó a millones de personas que salieron de sus viviendas para ponerse a salvo en la Ciudad de México.

"Se sintió muy fuerte. La verdad me espanté mucho. Hace tiempo que no sentía uno así", afirmó Juan José, un vecino de un barrio de clase media de la alcaldía Coyoacán, en la zona sur de la capital, que se hallaba junto con su familia resguardado en un parque frente a su vivienda.

Las autoridades de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México reportaron que hubo "saldo blanco" por el sismo ocurrido a las 7:58 horas (13:58 GMT).

En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado señaló que brigadas de protección civil realizan una evaluación de los eventuales daños en Acapulco y San Marcos mientras se siguen registrando algunas réplicas (ANSA).