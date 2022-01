México traslada que la salud de López Obrador es "óptima" y podría volver a la presencialidad el lunes

El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, ha asegurado este miércoles que la salud del presidente, Andrés Manuel López Obrador, contagiado de COVID-19 por segunda vez, es "óptima" y que podría volver a desarrollar sus funciones de forma presencial el lunes.

López ha incidido en que el mandatario continúa su recuperación y que por el momento está estable. "El lunes o antes pudiera estar presencialmente en las oficinas", ha agregado, aunque ha matizado que el objetivo es que López Obrador se recupere. "Tampoco vamos a acelerar el proceso de salud que es normal y él continúa pendiente de todo y conduciendo el país", ha continuado.

Respecto a la variante que ha podido contagiar al presidente mexicano, el secretario de Gobernación ha señalado que las autoridades desconocen ese dato por el momento, aunque ha supuesto que haya podido infectarse con la ómicron, según ha recogido el diario 'Milenio'.

El propio López Obrador intervino en rueda de prensa el martes, donde informó de que está "ronco" y "afónico" pero consideró que el virus "ya está de salida".

López Obrador anunció el lunes que había dado positivo por segunda vez por COVID-19, por lo que se encuentra aislado y se comunicará de forma virtual hasta recuperarse de la enfermedad. Horas antes, ya ronco, se había mostrado convencido de que tenía gripe. Padeció la enfermedad a finales de enero del año pasado.

Mantener la calma

Mientras, en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo mexicano, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha pedido mantener la calma y no caer en el pánico por la propagación de la variante ómicron, al tiempo que ha solicitado a la ciudadanía no hacer caso a rumores y a la prensa no difundirlos.

En este sentido, ha detallado que la nueva mutación tiene menor posibilidad de dañar los pulmones y se parece más a un catarro común. En este sentido, ha adelantado que México analiza la posibilidad de reducir a cinco días el aislamiento por COVID-19, con el objetivo de amortiguar los efectos en el campo laboral, ha informado el diario mexicano 'La Jornada'.