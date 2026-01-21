México: Trasladó a EEUU a 37 capos narcos

Sheinbaum afirmó hoy que la entrega de los peligrosos delincuentes "fue una decisión soberana del Estado mexicano", adoptada "a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense y tras un análisis del Consejo Nacional de Seguridad".

Durante su habitual conferencia matutina, la jefa de Estado descartó que esta acción esté vinculada con un reciente diálogo telefónico con su homólogo estadounidense Donald Trump, quien ha presionado en público y privado a México para que permita la entrada de tropas terrestres al país para destruir laboratorios de fentanilo y combatir a los criminales.

La decisión de enviar a los jefes de cárteles de las drogas "responde a los mecanismos permanentes de cooperación bilateral en materia de seguridad" y proviene de acuerdos alcanzados en "los grupos de entendimiento bilateral", explicó Sheinbaum, quien dijo que es una determinación que "pone primero la conveniencia para México".

Esta es la tercera entrega masiva de jefes del narcotráfico enviados a Estados Unidos sin juicio de por medio y hasta ahora suman 92 los criminales de alto calibre trasladados para ser enjuiciados en tribunales del país vecino.

Hace unos días, Trump declaró que Sheinbaum tenía "miedo sobre los cárteles que están controlando México" e hizo notar que su secretario de Estado Marco Rubio ha estado exigiendo al gobierno azteca "resultados concretos y verificables" en materia de combate al crimen organizado.

El 27 de febrero de 2025 se realizó la primera entrega de capos a Estados Unidos, donde figuran jefes legendarios del crimen como Rafael Caro Quintero, acusado de homicidio del agente antidrogas estadounidense Enrique Camarena; así como los fundadores de "Los Zetas" Miguel Angel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z-40 y Z-42.

La segunda entrega ocurrió el 12 de agosto pasado e incluyó a criminales de alto impacto como Abigael González, líder de la banda conocida como "Los Cuinis" y Servando Gómez "La Tuta", líder de la Familia Michoacana, entre otros.

En la tercera entrega de ayer, estuvieron incluidos, según refirió el ministro de Seguridad Pública Omar García Harfuch, José Luis Sánchez, alias "El Chalaman", operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, familiar del máximo líder de esa organización, Nemesio Oseguera, alias "El Mencho".

García Harfuch afirmó que el traslado se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, "con pleno respeto a la soberanía", y que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte para estos delincuentes por estar prohibida en México.

El analista Salvador García Soto estimó que esta entrega "representa, sin duda, una nueva ofrenda para tratar de calmar la ira y la desesperación del presidente Donald Trump", con lo cual Sheinbaum "busca calmar y atenuar las presiones" para que demuestre "resultados concretos y verificables" en la lucha contra los cárteles de la droga".

Otro especialista, Héctor de Mauleón, hizo notar que sólo se envió a Estados Unidos a jefes de bandas, pero "ni un solo político" acusado de apoyar a los criminales. (ANSA).