México: Trump aumenta el arancel a Canadá al 35% pero excluye los bienes del tratado de libre comercio

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves la imposición de un arancel del 35% a los productos importados desde Canadá que no estén incluidos en el acuerdo comercial entre estos dos países además de México (USMCA, por sus siglas en inglés), lo que supone un aumento respecto al gravamen del 25% impuesto por Washington a principios de marzo, alegando como ya hiciera entonces la lucha contra el "flujo de drogas ilícitas", en particular, el fentanilo. Respuesta a una emergencia nacional: Hoy, el presidente Donald Trump ha firmado un decreto ejecutivo por el que se aumenta el arancel aplicable a Canadá del 25 al 35%, y que entrará en vigor el 1 de agosto de 2025", reza una hoja informativa de la Casa Blanca, que justifica su decisión porque su vecino del norte "no ha cooperado en la lucha contra la avalancha de fentanilo y otras drogas ilícitas, y ha tomado represalias contra Estados Unidos". Las autoridades estadounidenses han excluido de este nuevo arancel a todos aquellos bienes que puedan "acogerse al trato arancelario preferencial en virtud del USMCA", una exención por la que habían presionado los fabricantes de automóviles estadounidenses y otras empresas con cadenas de suministro integradas en el continente norteamericano, según recoge la agencia de noticias Bloomberg. La decisión tiene lugar ante el fracaso de las negociaciones para llegar a un acuerdo comercial antes de que expirase este viernes, 1 de agosto, el plazo otorgado por Trump para ello. Si bien el mandatario ha vinculado su decisión con el tráfico de fentanilo, este mismo jueves manifestó que el plan anunciado por el primer ministro canadiense, Mark Carney, de reconocer formalmente a Palestina como Estado independiente en septiembre "dificultará mucho" alcanzar ese pacto. CARNEY, "DECEPCIONADO", AFIRMA QUE CANADÁ DIVERSIFICARÁ EXPORTACIONES Por su parte, el dirigente de Canadá ha expresado en un comunicado la "decepción" de su Ejecutivo ante el aumento de gravámenes, pero ha puesto en valor que "gracias al USMCA, el tipo arancelario medio aplicado por Estados Unidos a los productos canadienses sigue siendo uno de los más bajos". Con todo, ha lamentado que sectores "como la madera, el acero, el aluminio y los automóviles, se ven muy afectados". En consecuencia, ha asegurado que "el Gobierno de Canadá tomará medidas para proteger los puestos de trabajo canadienses, invertir en la competitividad de nuestras industrias, fomentar la compra de productos canadienses y diversificar nuestros mercados de exportación". Paralelamente, ha subrayado que "sólo el 1% de las importaciones estadounidenses de fentanilo proceden de Canadá y este país está realizando esfuerzos considerables para reducir aún más esos volúmenes", rechazando así el argumento de la Administración Trump sobre una supuesta falta de cooperación en la lucha contra el tráfico de ésta y otras sustancias. "El Gobierno de Canadá está realizando inversiones sin precedentes en seguridad fronteriza para detener a los traficantes de drogas, desmantelar las bandas transnacionales y poner fin al tráfico de migrantes", ha indicado Carney, citando "la contratación de miles de nuevos agentes encargados de la aplicación de la ley y la seguridad fronteriza, la vigilancia aérea, la realización de operaciones de inteligencia y seguridad, y la adopción de la legislación fronteriza más estricta de nuestra historia". El primer ministro ha anunciado también la intención de Canadá de "reducir las barreras comerciales con el fin de construir una única economía canadiense", destacando "grandes proyectos de interés nacional con nuestros socios provinciales, territoriales e indígenas" que podrían generar "más de 500.000 millones de dólares (US$438.000 millones) en nuevas inversiones". "Podemos darnos más de lo que ningún gobierno extranjero jamás podrá quitarnos", ha concluido.