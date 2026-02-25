México: Trump habló con Sheinbaum tras muerte de El Mencho

Durante su conferencia de prensa matutina habitual de hoy, Sheinbaum afirmó que la conversación telefónica duró unos ocho minutos y dijo que Trump le preguntó "qué pasa en México, cómo están las cosas" y si el país "estaba bien".

La mandataria explicó "cómo se desarrolló el operativo" y agradeció el "apoyo en materia de inteligencia por parte del gobierno estadounidense" para que lo llevara a cabo el Ejército, quien capturó al máximo líder del crimen organizado en una zona boscosa tras ubicarlo y huir de una cabaña donde se hallaba descansando.

Sheinbaum dijo que la coordinación bilateral "va muy bien" y que la llamada fue "breve y cordial", pero señaló que por el momento no está programada una reunión en persona con el jefe de la Casa Blanca.

Además, confirmó que hubo un encuentro ayer en México entre miembros del Gabinete de Seguridad y la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, el cual "transcurrió sin contratiempos y en un ambiente de comunicación y felicitación por los resultados del operativo".

Ayer, durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso estadounidense, Trump se atribuyó el mérito de la captura de El Mencho. (ANSA)