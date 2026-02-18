México: un adulto muerto y niños heridos en tiroteo en Guanajuato

La agresión armada ocurrió mientras varias familias convivían en un lugar de esparcimiento, informaron autoridades municipales y la Fiscalía estatal.

El gobierno municipal repudió el atentado ocurrido en el barrio Renovación, al exponer que "no hay justificación posible para un acto de esta naturaleza".

"La violencia que lastima a menores de edad, a familias que se encontraban en un espacio público de convivencia, es un hecho que nos indigna y nos duele profundamente como sociedad", señaló el gobierno local en un comunicado.

El fallecido fue identificado como un hombre de 36 años, pero sin divulgarse por ahora su nombre.

Sobre los niños heridos, la autoridad comunal dijo que tres de ellos reciben atención médica pero están "fuera de peligro" y los restantes recibieron las primeras asistencias y ya fueron dados de alta.

La Fiscalía General del Estado indicó que movilizó a personal ministerial, pericial y de investigación para esclarecer el ataque.

El alcalde Antonio Marún garantizó que "estos hechos no quedarán impunes" y que se fortalecerán "las acciones operativas, la vigilancia y la coordinación interinstitucional".

La Fiscalía añadió que mantiene "coordinación con corporaciones estatales y federales para dar con los agresores", pero hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre detenidos ni el posible móvil del ataque.

La gobernadora Libia Denisse García condenó el episodio "donde niñas, niños y adolescentes resultaron heridos" al calificarlo como "un hecho absolutamente inaceptable".

"Actuaremos con firmeza, responsabilidad y toda la fuerza del Estado", indicó.

Guanajuato es un pujante industrial y algunas de sus ciudades son populares destinos turísticos, pero también es el estado con el más alto índice de homicidios intencionales en México debido a la guerra encarnizada entre el cartel local Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación, que le disputa negocios clandestinos de extorsión y robo de combustible. (ANSA).