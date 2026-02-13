México, un banco brasileño, sorpresa del mundo financiero

Conocido como "Nu" cuando inició hace 6 años como una "startup" o empresa digital de arranque, la firma acapara actualmente grandes elogios de los expertos, después de desafiar con éxito a gigantes con más de un siglo de operaciones y convertirse en un "jugador clave" del mundo financiero nacional.

Su vertiginoso crecimiento hizo levantar las cejas hasta de los más escépticos, según refiere la prensa especializada.

"Nu rediseñó las reglas del juego financiero con tecnología, empatía y una estrategia quirúrgica de inclusión masiva", afirmó el sitio digital FintechExpert, al recordar que cuando desembarcó en México en 2019, "pocos imaginaron que una fintech brasileña sin sucursales ni licencia bancaria local" lograría en seis años reunir 10 millones de clientes.

Además, tuvo que enfrentarse a verdaderos monstruos financieros, algunos con una antigüedad de más de 100 años, abriéndose paso en un "sistema financiero oligopólico dominado por cinco bancos tradicionales".

Hasta antes de la llegada de Nubank, recuerda, más del 90% de los activos bancarios en México estaban concentrados en cinco instituciones: los gigantes españoles BBVA y Santander, el estadounidense Citibanamex, el mexicano Banorte y el británico HSBC.

El pasado 26 de marzo, Nubank sorprendió a todos cuando dio a conocer que expandiría su oferta de productos financieros este 2025 en México, pese a que se avistaban densos nubarrones en el horizonte ante lo que se veía como una "inminente recesión".

Con una inversión acumulada de 1.400 millones de US$ en sus primeros seis años de operación, logró seducir al 12% de la población adulta total de México y al 23% de la población bancarizada, un logro digno de causar envidia a sus competidores.

El director de finanzas de Nu México, Fernando Campos, señaló al diario mexicano El Financiero que considera a México "una apuesta estratégica incluso más relevante que Brasil, su mercado original, por la baja penetración de servicios financieros".

"Vemos en México una oportunidad enorme para construir un negocio sostenible en el largo plazo", añadió Campos, al señalar que solo 37% de los adultos mexicanos tienen acceso a crédito, según cifras oficiales.

Nubank obtuvo en abril de 2025 la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como institución de banca múltiple en México, marcando un hito al convertirse en la primera Sociedad Financiera Popular (Sofipo), la categoría con la que inició en el país, en lograr esta licencia.

Actualmente Nubank es ya una institución con casi 14 millones de clientes que comenzó a operar formalmente como banco este año tras obtener su licencia y se unió al club de los cinco gigantes financieros que dominan el mercado financiero mexicano.

Sin embargo, amenaza con liderar a este grupo en poco tiempo, pues asegura que suma actualmente un millón de nuevos clientes cada trimestre, un ritmo de crecimiento más acelerado que el de Brasil, en "fases equivalentes de maduración". (ANSA).