México: Un tren de pasajeros descarrila en el sur de México

(ANSA-AFP) - CIUDAD DE MÉXICO, 28 DIC - Un tren con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo se descarriló hoy en el estado de Oaxaca, al sur de México, anunció la Armada de México, operadora de la línea ferroviaria. Hasta el momento, no se reportaron muertos ni heridos. "La locomotora principal del tren se descarriló" y "los pasajeros fueron rescatados de inmediato" por los servicios de emergencia, informó la Armada en un comunicado. El tren, denominado "Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec", consta de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. Conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico y suele transportar tanto carga como pasajeros. (ANSA-AFP).