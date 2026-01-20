México: urgen a tener Plan B ante revisión T-MEC

"Las empresas deben contar con un plan alternativo ante la posibilidad de que el acuerdo comercial no se mantenga, ya que actualmente existe una alta dependencia económica entre México y Estados Unidos", dijo Jesús Campos, director ejecutivo de la Asociación para la Gestión de la Cadena de Suministro (Apics) Capítulo México, también vocero de The Logistics Word, una firma consultora en reclutamiento de expertos en logística, señaló al diario Reforma que "el mayor riesgo es no tener un Plan B, pues confiar únicamente en que el tratado continuará es una estrategia vulnerable".

El especialista señaló que si solo Estados Unidos decidiera de un momento a otro reducir 40% el consumo de productos mexicanos "sería como apagar la luz", debido al peso de la dependencia del país con su vecino del norte.

Además, recordó que "las decisiones unilaterales como la imposición o eliminación repentina de aranceles, afectan directamente a las cadenas de suministro y obligan a buscar soluciones inmediatas".

"Yo no puedo guardar tomates ocho meses en lo que (Trump) cambia de decisión. Se tienen que encontrar salidas. El optimismo es bueno y un líder tiene que ser optimista, pero también realista", expuso, al alertar sobre el riesgo de que se prolongue más la incertidumbre sobre el futuro del tratado.

Entre más tiempo pase, afirmó, "mayor será la desaceleración económica y más difícil la recuperación" de México, que atraviesa una fase de estancamiento y todavía encara un riesgo de una recesión.

A su vez, el presidente de la Confederación Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, indicó que los empresarios deben cerrar filas y "respaldar al gobierno federal durante la revisión del T-mec" y dijo que "no es el momento para injerencias extranjeras".

"Los empresarios debemos defender y apoyar al gobierno federal para proteger nuestras cadenas de valor, la inversión y el empleo. No es momento para mezquindades" sino para ver "cómo podemos avanzar", declaró.

De la Torre expuso que México "ha sido el país mejor posicionado frente a la política arancelaria de Estados Unidos" pues "dentro de lo malo, somos a los que menos mal nos ha ido" por lo que "debemos estar unidos como sector".

El ministro de Economía Marcelo Ebrard afirmó que hace unos días que en el proceso de revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá (T-mec) ya comenzó y finalizará el próximo 1 de julio, su país busca "reciprocidad" a sus socios de la región y "nuestro objetivo número uno es que se mantenga el tratado".

"Estamos planteando que haya paridad en varios de los mecanismos" existentes, como el laboral y en otras áreas", además de que "el sistema de solución de controversias siga funcionando y se fortalezca para que no tengamos decisiones intempestivas que afecten a diferentes industrias", afirmó el funcionario. (ANSA).