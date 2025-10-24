México va "muy adelantado" con EE.UU. en negociación comercial al margen de Canadá

México va "muy adelantado" en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, afirmó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum, después de que Donald Trump anunció la víspera la ruptura del diálogo con Canadá, tercer socio del acuerdo de libre comercio de Norteamérica (T-MEC).

El secretario de Economía mexicano "va la próxima semana a la (reunión del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) APEC" en Corea del Sur, donde "va a tener reuniones todavía con la administración del presidente Trump", dijo Sheinbaum en rueda de prensa.

La presidenta evitó responder a preguntas de la prensa sobre si México seguiría de manera bilateral con Estados Unidos en el T-MEC.

Los tres países se encuentran inmersos en negociaciones relativas a la renovación de su alianza comercial y a los aranceles que busca imponer Trump a sus vecinos y socios comerciales.

"Vamos a esperar", dijo la mandataria a preguntas expresas de la prensa sobre las implicaciones que tendrían en el T-MEC las diferencias entre Ottawa y Washington.

Sheinbaum se mostró optimista de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pueda "cerrar algunos acuerdos" con el equipo estadounidense en Corea del Sur.

"Vamos muy bien en el avance de las revisiones que ellos plantearon de algunos puntos que ellos consideran son barreras al tratado comercial. Muchas de ellas no las consideramos así", dijo.

En septiembre pasado, durante una visita oficial a México del primer ministro canadiense Mark Carney, ambos países acordaron un T-MEC más "justo" y "eficaz" en medio de las amenazas de imponer gravámenes de Trump.

A principios de noviembre termina una moratoria de 90 días obtenida por Sheinbaum para la imposición de aranceles

sem/mar