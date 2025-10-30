México.- Valls Companys se hace con el control del matadero y de la sala de despiece de Sigma Europa en Burgos

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

Sigma Europa, grupo matriz de Campofrío y Campofrío Frescos, ha establecido una alianza con Grupo Vall Companys para reforzar su especialización en productos cárnicos para el consumidor, por el cual la cárnica catalana se hace con el control del matadero y de la sala de despiece que la multinacional mexicana tiene en Burgos, según informan las empresas en un comunicado.

En concreto, este acuerdo, que está sujeto todavía a la presentación formal y a la aprobación pertinente por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), consistirá en una parte en la transferencia de la explotación porcina Agroalimentaria Chico, recientemente adquirida por Grupo Vall Companys, a la sociedad Deporcyl, participada mayoritariamente por ambos grupos.

La segunda operación prevé que Grupo Vall Companys asuma la participación mayoritaria y la gestión de las instalaciones de matadero y sala de despiece de Burgos, mientras que Sigma Europa mantendrá su condición de socio.

Según informa CCOO en un comunicado, el grupo cárnico catalán pasará a controlar el 75% de Carnes Selectas 2000, que realizará en exclusiva tareas de matadero y de sala de despiece, mientras que Campofrío mantiene el 25% restante. Así, el área de elaborados frescos se integrará en una nueva sociedad.

De esta forma y tras esta alianza estratégica, Sigma Europa conservará la propiedad y la gestión operativa exclusivas de la planta dedicada a la elaboración de productos cárnicos frescos dirigidos al consumidor final, que operará a través de su filial Campofrío Frescos, manteniendo el control total sobre esta línea de negocio.

La multinacional mexicana ha precisado que esta especialización fortalecerá su posicionamiento, facilitando el acompañamiento a sus clientes en el crecimiento de una categoría con gran proyección.

Con este acuerdo, cada grupo potenciará sus fortalezas complementarias. Así, Sigma Europa centrará su actividad en la innovación, elaboración y comercialización de productos cárnicos frescos y elaborados para el consumidor, con marcas como Campofrío, Campofrío Frescos, Navidul, Revilla y Oscar Mayer, mientras que Grupo Vall Companys se enfocará en la gestión ganadera y de matadero, ámbitos en los que cuenta con amplia experiencia y un claro reconocimiento a nivel nacional e internacional.

En el contexto de esta operación, tanto Sigma Europa como Valls Companys han reafirmado su "compromiso total" con el empleo, la continuidad de todas las operaciones y la calidad del servicio al cliente.

El consejero delegado de Sigma Europa, Juan Ignacio Amat, ha señalado que este acuerdo "supone un paso importante en la evolución" de la compañía. "Potenciará la mejora de nuestra propuesta comercial, contribuirá a nuestro liderazgo en el mercado, y acelerará nuestro crecimiento y rentabilidad en la región", ha indicado.

Por su parte, Albert Morera, director de la División de Porcino del Grupo Vall Companys, ha subrayado que esta alianza con Sigma Europa "permitirá maximizar" las fortalezas de ambas empresas y "mejorar la operativa a lo largo de la cadena de valor porcina: de la granja a la mesa, pasando por la industria". CCOO "ESTARÁ VIGILANTE" POR LOS 850 TRABAJADORES AFECTADOS

Actualmente, Carnes Selectas 2000 da empleo a unas 850 personas en la provincia de Burgos. Así, algo más de 400 se integrarán en la plantilla de Vall Companys y el resto las subrogará la sociedad que creará Campofrío para el área de elaborados.

Ambas compañías han precisado que este nuevo modelo permitirá maximizar la eficiencia operativa del matadero, integrar volúmenes importantes de cerdo vivo, y ampliar la producción de forma significativa.

De esta forma, CCOO ha solicitado una reunión tanto con Vall Companys como con Campofrío para garantizar que la venta de Carnes Selectas no impactará en el empleo y en las condiciones de los trabajadores de las plantas de Burgos.

El sindicato ha advertido de que "va a estar vigilante" para que los compromisos que se han anunciado se cumplan y para que se mantengan las mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores que se subroguen a la nueva sociedad.

Así, el objetivo de esta reunión con las empresas es abordar todos los problemas que pudieran surgir si el proceso no se hace correctamente y si no se cuenta con la participación de CCOO de Industria, al ser muy mayoritario en el centro de trabajo principalmente afectado.