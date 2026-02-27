México ve cuatro posibles sucesores de "El Mencho" en cártel de Jalisco

El gobierno de México tiene identificados e investiga a cuatro cabecillas regionales del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían suceder a su abatido líder Nemesio Osegura, alias "El Mencho", informó este viernes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch

La muerte del capo, que hasta el pasado domingo era el criminal más peligroso y buscado por México y Estados Unidos, ha despertado temor a que la lucha por la nueva dirección del cártel produzca una ola de violencia, según expertos en seguridad consultados por la AFP

Al respecto, García Harfuch subrayó que el grupo criminal tiene presencia en varios estados de México y que existen en su interior "liderazgos regionales" de donde se estima pueden surgir los posibles sustitutos

"Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial", afirmó el funcionario, quien luego precisó que dos de esos son los "más probables" para sucederlo

García Harfuch declinó revelar sus identidades porque "están bajo investigación"

Tras el operativo militar en que fue abatido Oseguera, las huestes del CJNG desataron una asonada criminal, con quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país

El secretario reportó que el domingo fue el día de mayor violencia, pero que a partir del lunes la situación empezó a normalizarse. El miércoles, las fuerzas de seguridad lograron liberar todas las carreteras locales y federales que habían sido bloqueadas por los delincuentes, aseguró

"No ha habido un repunte de violencia", insistió García Harfuch durante la conferencia matinal de la presidenta Claudia Sheinbaum, que tuvo lugar en el estado de Sinaloa (noroeste)

Oseguera cayó el domingo a manos de militares en Tapalpa, en el oeste del país. Resultó herido cuando intentaba huir y murió en el traslado al hospital

Analistas creen que el cártel tendrá que llenar el vacío que dejó "El Mencho", quien manejó de manera vertical y con mano de hierro esta organización de más de 30.000 miembros, según estudios académicos