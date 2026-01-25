México vence 1-0 a Bolivia en amistoso de cara al Mundial 2026

México, con un equipo alternativo, sumó este domingo su segundo triunfo en cuatro días al vencer 1-0 a Bolivia en amistoso de cara al Mundial de Norteamérica 2026, que organizará junto a Estados Unidos y Canadá en junio y julio

El delantero argentino-mexicano Germán Berterame anotó a los 68 minutos el gol del triunfo del Tri en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz de la Sierra, ante más de 25.000 espectadores, entre ellos el presidente boliviano, Rodrigo Paz

Esta selección alternativa mexicana venía de vencer por el mismo marcador a Panamá el jueves en su primer amistoso del año, que le permitió cortar una racha de seis partidos sin victoria

Para Bolivia el partido ante el Tri es el último de su preparación para enfrentar el 26 de marzo a Surinam en Monterrey en el repechaje internacional por dos cupos para el Mundial

Desde el inicio del encuentro, el Tri salió en busca de batir al experimentado portero local Carlos Lampe, que debió intervenir asiduamente ante las fallas defensivas del combinado local

La selección local, dirigida por Oscar Villegas, buscó responder con el delantero Fernando, pero sus intentos fueron neutralizados por la defensa mexicana

En el segundo tiempo el DT azteca, Javier Aguirre, buscó con tres cambios rearmar su mediocampo para darle más poder ofensivo a su equipo y decididamente buscar la victoria

Esta se concretó cuando a los 68 minutos Berterame, que había ingresado diez minutos antes al campo de juego, aprovechó un rechazo de Lampe y con un derechazo marcó el único tanto del partido

Alineaciones:

Bolivia: Carlos Lampe - Lucas Macazaga, Luis Paz, Marcelo Tórrez, Richet Gómez (Leonardo Zabala, 7) - Ervin Vaca, Moisés Villarroel (Robson Matheus, 66), Ramiro Vaca - Carlos Melgar (Lucas Chavez, 75), Fernando Nava (Maximo Mamani, 75) y Bruno Miranda (Juan Godoy, 46). DT: Óscar Villegas

México: José Rangel - Kevin Castañeda (Luis Francisco Romo, 74), Everardo Del Villar, Jesus Gallardo - Armando González (Germán Berterame, 57), Diego Lainez (Alexis Gutiérrez, 57), Erik Lira, Israel Reyes (Ramón Juárez, 33) - Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz (Brian Gutiérrez, 74), Jorge Sánchez (Denzell Garcia, 58). DT: Javier Aguirre