México vence a Panamá de visita en partido de preparación para Copa del Mundo

CIUDAD DE PANAMÁ, 22 ene - La selección de fútbol de México ganó el jueves 1-0 como visitante a su similar de Panamá con gol en la última jugada de un partido de preparación para la Copa del Mundo.

En el partido disputado en el estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá, México ganó gracias al gol que anotó el defensor Richard Peralta en su propia portería.

"Este partido de preparación nos sirvió a ambos equipos porque vimos gente nueva, el equipo tuvo paciencia, no se desesperó y en general fue un partido igualado. Uno siempre quiere ganar, jugar bien, gustar y golear, pero todo está enfocado en nuestra preparación para el 11 de junio", dijo el director técnico de México, Javier Aguirre.

En un encuentro que México dominó de principio a fin, la selección dirigida por el "Vasco" Aguirre tuvo la primera opción clara hasta los 42 minutos cuando Germán Berterame quedó sin marca frente a la portería, pero mandó desviado su remate tras un centro enviado por Richard Ledezma desde el sector derecho.

México volvió a poner en peligro la portería de Panamá a los 62 minutos con un remate de Kevin Castañeda que desvió el portero John Gunn.

El gol de la victoria para México cayó a los 93 minutos cuando Peralta metió el balón a su propia portería al desviar un centro que mandó Jesús Gallardo desde el sector izquierdo.

El próximo compromiso de México será el domingo cuando juegue ante Bolivia en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera Costas.

En la Copa del Mundo, la selección coanfitriona México jugará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio por el Grupo A. Tras enfrentar a Sudáfrica, con la que también disputó el primer partido del Mundial 2010, México jugará ante Corea del Sur y con el ganador de una de la repesca europea que disputarán las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

En tanto, Panamá quedó instalada en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. (Reporte de Elida Moreno. Editado por Carlos Calvo Pacheco)