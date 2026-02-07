México Verde elimina a la campeona dominicana y avanza a la final de la Serie del Caribe

México Verde se clasificó a la final de la Serie del Caribe 2026 al vencer este viernes 9 a 4 a la República Dominicana, defensora del título, en la primera semifinal del torneo, que se celebra en el estadio Panamericano de béisbol, en Guadalajara

Esta fue la segunda victoria consecutiva de los Tomateros de Culiacán, identificados como México Verde, de atrás ante los Leones del Escogido dominicanos, que terminaron como líderes de la primera ronda de la Serie

El jueves, en el cierre de la primera fase, la novena verde local remontó para imponerse 10 a 7 al equipo quisqueyano

Este viernes, David Reyes, serpentinero titular de México Verde, recibió las dos primeras carreras quisqueyanas, anotadas por Franchy Cordero en la segunda entrada y Sócrates Brito en la tercera

Oscar de la Cruz abrió por República Dominicana

Tras salir ileso de una casa llena en el segundo episodio, en el cuarto dejó dos Tomateros embasados. Kenny Hernández entró al relevo y su primer rival, Estevan Florial, le conectó un jonrón para llevarse por delante a Víctor Mendoza y Luis Verdugo y así concretar la remontada de los Tomateros

En el sexto rollo, Verdugo con un sencillo y Alí Solís con un elevado de sacrificio produjeron dos carreras más para la novena local

En el cierre de ese sexto episodio, el relevista mexicano Sasagi Sánchez ingresó al partido con la casa llena de Leones, y al regalar la base por bolas la tercera carrera dominicana entró de caballito. No obstante, la amenaza quisqueyana terminó con tres hombres varados en los senderos

En la 'lucky seven', México logró un rally de cuatro carreras anotadas por Allen Córdoba, Yadir Drake, Víctor Mendoza y Joey Meneses

Gustavo Núñez produjo la cuarta y última carrera dominicana con un sencillo en la octava entrada

Anthony Gose fue el pitcher ganador y Kenny Hernández cargó con la derrota

Más tarde, en el partido estelar de semifinales de la Serie del Caribe, los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico enfrentaban a los Charros de Jalisco, identificados como México Rojo

Anotación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

México Verde 0 0 0 3 0 2 4 0 0 9 13 1

República Dominicana 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4 10 1