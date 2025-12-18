México: Víctimas de accidente aéreo eran beisbolistas

Los otros dos eran el piloto y el copiloto del aparato, según el informe del equipo forense que realizó la identificación de los cuerpos.

La Liga Énica de Béisbol Azcapotzalco de la Ciudad de México, a la que pertenecían los deportistas, publicó un mensaje en el que lamentó el fallecimiento de sus integrantes y confirmó que entre las víctimas había tres niños.

Los fallecidos formaban parte del equipo Sultanes, campeón de campeones de la liga en la temporada 2025, que se habían coronado justamente en Acapulco, un día antes del trágico percance.

Otro equipo que participó en el torneo, Los Rangers, emitió otro mensaje en el que agradeció al equipo por sus contribuciones al béisbol local y que "hayan regresado a los fanáticos a las tribunas, llenando de pasión, sueños y objetivos cumplidos".

Entre los fallecidos figuran Raúl Gómez Ruiz y su hijo Raúl Gómez Buenfil, a quienes se describió como "dos grandes apasionados e impulsores del béisbol en la Ciudad de México, en especial con sus equipos Goyso y Sultanes, que jugaban en el parque del Deportivo Reynoso en Azcapotzalco, norte de la capital.

Hasta ahora se ignoran todavía las causas del accidente, pero una de las hipótesis es que hubo una "falla técnica" durante la maniobra de aterrizaje. (ANSA).