México y Argentina anuncian que se reunirán para acordar su posición frente a la Cumbre de las Américas

El ministro de Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, y su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, han anunciado este lunes que mantendrán una reunión el próximo jueves para acordar su posición sobre la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio en la ciudad de Los Ángeles.

La Administración estadounidense informó a principios de mes que Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibirían invitación para dicha cumbre argumentando que no son naciones democráticas. "Los países que por sus actuaciones no respeten la Democracia, no van a recibir invitaciones", aseguró el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols.

"Algunos no van a ir, como Venezuela, Cuba, Bolivia y algunos países caribeños. Otros mandarán a sus cancilleres y otros como Alberto Fernández, presidente de Argentina, irán, pero con protesta incluida", ha afirmado en declaraciones al diario 'La Nacion' una alta fuente diplomática de la Presidencia argentina.

Fuentes diplomáticas argentinas han señalado que "todo indica que el presidente argentino participará y en su discurso principal planteará la contradicción de hacer una cumbre sobre democracia y migraciones mientras se mantienen países excluidos, y más con su rol de presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, según fuentes oficiales, delegará en su ministro de Exteriores la representación mexicana en la cumbre, mientras que Fernández y el presidente chileno, Gabriel Boric, estarán presentes, aunque pretestarán por la no invitación al venezolano Nicolás Maduro, el cubano Miguel Díaz Canel y el nicaragüense Daniel Ortega, autoexcluido del evento.

Los funcionarios de la Casa Blanca insisten en que la lista de invitados aún no está terminada, debido a las amenazas de varios países de no asistir si no están invitados todos los países.