México y Ecuador empatan 1-1 en partido de preparación para el Mundial 2026

Con una versión dinámica y aguerrida, la selección mexicana de fútbol empató este martes 1-1 con Ecuador, en partido de preparación para la Copa del Mundo 2026 jugado en el estadio Akron, en Zapopan, periferia de Guadalajara.

Germán Berterame, al minuto 3, con su primer gol como seleccionado, puso en ventaja a México.

Jordy Alcívar, al 20, igualó de penal para Ecuador, que llegó a 13 partidos sin perder.

El equipo mexicano salió con ocho cambios en su once titular respecto al que presentó el sábado en la derrota por 4-0 ante Colombia. Sólo repitieron los defensas centrales Johan Vásquez y César Montes y el medio escudo Erik Lira.

Los siguientes partidos de preparación de México serán el sábado 15 de noviembre contra Uruguay en Torreón, Coahuila, y tres días después frente a Paraguay en San Antonio, Texas.

Ecuador se medirá con Canadá el jueves 13 de noviembre en Toronto y el viernes 18 con Nueva Zelanda en Nueva Jersey.

str/ag