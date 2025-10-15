México y Ecuador empatan en partido de preparación para Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 14 oct - Las selecciones de fútbol de México y Ecuador empataron el martes 1-1 en un partido de preparación para la Copa del Mundo 2026.

Ecuador clasificó al Mundial como segundo lugar de la eliminatoria sudamericana, por abajo de Argentina, mientras que México será anfitrión del certamen junto a Estados Unidos y Canadá.

En el partido disputado en el estadio Akron de Guadalajara, en el occidente de México, la selección local se puso en ventaja a los dos minutos cuando el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame definió de derecha dentro del área.

México siguió presionando en busca del segundo gol, pero Ecuador empató a los 20 minutos por la vía del tiro penal que anotó Jordy Alcívar.

El resto del partido fue de mucha lucha e intensidad en el medio campo, sin que ninguna de las dos selecciones impusiera sus condiciones.

En los minutos finales, México generó algunas opciones de anotar, pero las atinadas intervenciones del portero Hernán Galíndez evitaron que se concretaran.

El próximo compromiso de la selección mexicana será el 15 de noviembre ante Uruguay en el estadio TSM Corona de Torreón, en el norte de México.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)