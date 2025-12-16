México y EE. UU. anuncian acuerdo para sanear río fronterizo

Los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron este lunes un acuerdo para el saneamiento del río Tijuana, un afluente fronterizo que se ha visto afectado por las descargas de aguas residuales no tratadas.

Autoridades estadounidenses han señalado que la crisis de aguas residuales en el río Tijuana provocó "el cierre de playas durante años, malos olores" y la pérdida de oportunidades económicas.

El acuerdo firmado este lunes incluye "nueva infraestructura de tratamiento y control de sedimentos, que tendrá un impacto positivo en la salud pública, el medio ambiente y las playas de Tijuana y San Diego", dijo la cancillería mexicana en un comunicado.

El pacto incluye también una "planeación hídrica a largo plazo para la zona, mediante un plan maestro y estudios técnicos integrales que permitirán anticipar el crecimiento urbano y evitar futuras crisis".

Este acuerdo ocurre luego de un memorando de entendimiento sobre este tema firmado entre ambos países el 24 de julio pasado.

El pacto además se da tres días después de que Estados Unidos anunciara un acuerdo con México en una disputa por el agua, por la que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a su vecino con la imposición de aranceles.

Trump acusó a México de violar un tratado de 1944, según el cual Estados Unidos comparte agua del río Colorado a cambio de agua del río Bravo, que atraviesa la frontera común. Sin embargo, México se ha retrasado con ese compromiso y acumula un déficit de más de 1.000 millones de metros cúbicos en los últimos cinco años.