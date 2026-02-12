México y EE. UU. incautan cocaína en "operación coordinada" en el Pacífico

La Marina Armada de México y la Guardia Costera de Estados Unidos incautaron 188 bultos de cocaína en una "operación coordinada" en el océano Pacífico, informó este martes la Secretaría de Marina mexicana.

Este inusual despliegue conjunto ocurre en medio de tensiones entre ambos países tras las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar a los cárteles narcotraficantes por tierra y luego de bombardeos de Washington contra lanchas supuestamente utilizadas para el trasiego de drogas en el Caribe.

La operación se realizó "bajo el marco de cooperación bilateral" y "más allá de la Zona Económica Exclusiva", es decir, fuera de las aguas territoriales de México, detalló la Marina mexicana, que no precisó la cantidad de cocaína decomisada.