México y EEUU aún no pueden anunciar fecha para reabrir frontera a ganado: secretario mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 29 oct (Reuters) - Los gobiernos de México y Estados Unidos aún no pueden anunciar una fecha para reanudar la exportación de ganado desde el país latinoamericano hacia su vecino del norte, interrumpida desde hace meses por la plaga del gusano barrenador, dijo el miércoles el secretario de Agricultura mexicano, Julio Berdegué.

El funcionario explicó que en las últimas semanas ha tenido diálogos frecuentes e intensos con sus contrapartes estadounidenses y ambos países acaban de acordar la instalación en territorio mexicano de unas plantas modulares, pequeñas y móviles para reproducir millones de moscas que ayudan a erradicar el gusano barrenador.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández, Editado por Juana Casas)