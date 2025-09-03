México y EEUU crean grupo de alto nivel para contrarrestar cárteles de la droga

Por Diego Oré, Raul Cortes y Daphne Psaledakis

CIUDAD DE MÉXICO, 3 sep (Reuters) - Los gobiernos de México y Estados Unidos establecieron un grupo de alto nivel, que se reunirá regularmente para dar seguimiento a compromisos mutuos, incluyendo medidas para contrarrestar a los cárteles de la droga, fortalecer la seguridad fronteriza, prevenir el robo de combustible y abordar los flujos financieros ilícitos, informaron ambas naciones.

El anuncio se da durante la visita que realiza el miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El máximo diplomático de Washington se reunió a media mañana con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y algunos miembros de su gabinete, como el canciller Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Seguridad, Omar García.

Además, la visita de Rubio, que luego partirá a Ecuador, se produce después de que el ejército estadounidense atacara el martes en el Caribe un barco procedente de Venezuela que, según las autoridades estadounidenses, transportaba drogas ilegales. Fue la primera operación conocida desde el reciente aumento del despliegue de buques de guerra de la administración de Donald Trump a la región que ha aumentado la tensión entre Washington y Caracas.

"El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales.

Además, colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera", dijeron ambos gobiernos en un comunicado conjunto.

"Esta cooperación, a través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas", agregó.

Rubio, el primer secretario de Estado latino de Estados Unidos, aterrizó a principios de febrero en países de Centroamérica y el Caribe durante su primer viaje al extranjero tras asumir el cargo, en un momento en que la administración de Trump trataba de volver a centrar su atención en la región.

El mandatario republicano ha intensificado su campaña para deportar a migrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, enviando agentes federales a las principales ciudades del país e impulsando altas cuotas diarias de arrestos.

Las medidas enérgicas frente a la migración ilegal han provocado críticas de algunos países latinoamericanos, incluida la presidenta de México, quien ha condenado las recientes redadas en Estados Unidos.

Aunque la mandataria ha mantenido buenos lazos con Trump, las políticas comerciales de la administración republicana y los esfuerzos para combatir a los cárteles de la droga han perturbado la relación entre los dos vecinos y socios comerciales.

"Nuestra estrecha coordinación nos ha permitido asegurar la frontera, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en el intercambio de inteligencia, todo dentro de nuestros respectivos marcos legales.

Los dos gobiernos tienen la intención de fortalecer aún más la colaboración en materia de salud pública y coordinar campañas para prevenir el abuso de sustancias ilícitas y opioides", dijeron ambos gobiernos.

CARGADO A principios de este año, Washington designó a algunos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Sheinbaum ha dicho que Estados Unidos y México están cerca de un acuerdo de seguridad para ampliar la cooperación entre ellos, pero ha rechazado las sugerencias de la administración Trump de que podría llevar a cabo operaciones militares unilaterales en México.

El ejército estadounidense ha intensificado la vigilancia aérea de los cárteles de la droga mexicanos y Trump ha autorizado al Pentágono a empezar a utilizar la fuerza militar frente a esos grupos.

El reciente aumento de buques de guerra en el sur del Caribe también forma parte del objetivo de cumplir la promesa de Trump de tomar medidas enérgicas frente los cárteles.

"Ese es probablemente el asunto más cargado", dijo Will Freeman, investigador de América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores.

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que Washington esperaba poder anunciar medidas concretas en materia de seguridad, inmigración ilegal y lucha frente a China durante las visitas de Rubio a México y Ecuador.

Washington también ha estado trabajando con México para garantizar que China no lo utilice como puerta trasera hacia Estados Unidos, ya sea para evadir los aranceles estadounidenses o para introducir fentanilo, un potente opioide sintético responsable de una epidemia de muertes por sobredosis en Estados Unidos, dijo el funcionario. (Reporte de Daphne Psaledakis, Diego Oré y Raúl Cortés Fernández)