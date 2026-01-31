México y EEUU dialogan por petróleo a Cuba tras amenaza de aranceles

Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en redes sociales, al reportar una conversación telefónica entre el ministro Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, que "demuestra la intención de impulsar la cooperación entre sus respectivas instituciones".

Una declaración del Departamento de Estado, atribuida al portavoz adjunto Tommy Pigott, agregó que Rubio debatió con De la Fuente sobre la necesidad de "avanzar en las prioridades compartidas y la seguridad regional", aunque sin proporcionar detalles sobre los temas específicos tratados.

La firma de una orden ejecutiva por parte de Donald Trump para imponer aranceles adicionales a los países que suministran petróleo a Cuba causó preocupación en la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, por los posibles efectos humanitarios de un corte en los flujos de petróleo a la isla, lo que podría resultar en una crisis de atención médica, alimentación y transporte. (ANSA).