México y EEUU inician a mediados de marzo proceso bilateral de revisión del TMEC

CIUDAD DE MÉXICO, 5 mar (Reuters) - Los gobiernos de México y ‌Estados Unidos ‌iniciarán ⁠a mediados de mes un proceso de revisión bilateral del tratado comercial de América del ​Norte (TMEC) previo ⁠a ⁠la revisión conjunta del convenio en la que participará también ​Canadá, dijeron el jueves autoridades mexicanas y estadounidenses.

Durante la ‌revisión trilateral del TMEC, en ​vigor desde 2020 tras reemplazar ​al TLCAN de 1994, los tres países deben decidir este año si extienden el tratado por 16 años adicionales o entran en un esquema de revisiones anuales hasta 2036, en un ambiente ​tenso por las amenazas de aranceles del presidente Donald Trump a sus ⁠dos socios comerciales.

La Secretaría de Economía mexicana y la Oficina del Representante ‌Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) anunciaron de forma casi simultánea el inicio de la revisión bilateral en sendos comunicados. La revisión trilateral -con Canadá- estaba prevista en principio para julio.

Está previsto que los negociadores de ‌las dos naciones celebren su primera reunión la semana del 16 ⁠de marzo, dijo la Secretaría mexicana en un comunicado.

"Los ‌Secretarios instruyeron a los negociadores a iniciar discusiones ⁠sobre las medidas necesarias para garantizar ⁠que los beneficios del Acuerdo Comercial se otorguen principalmente a las partes, incluyendo la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones, el fortalecimiento de las reglas de ‌origen, y el reforzamiento ​de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte", detalló.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández en Ciudad de México y Bhargav Acharya e ‌Ismail Shakil en Bangalore; editado por Javier Leira)