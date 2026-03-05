México y EEUU inician a mediados de marzo proceso bilateral de revisión del TMEC
CIUDAD DE MÉXICO, 5 mar (Reuters) - Los gobiernos de México y Estados Unidos iniciarán a mediados de mes un proceso de revisión bilateral del tratado comercial de América del Norte (TMEC) previo a la revisión conjunta del convenio en la que participará también Canadá, dijeron el jueves autoridades mexicanas y estadounidenses.
Durante la revisión trilateral del TMEC, en vigor desde 2020 tras reemplazar al TLCAN de 1994, los tres países deben decidir este año si extienden el tratado por 16 años adicionales o entran en un esquema de revisiones anuales hasta 2036, en un ambiente tenso por las amenazas de aranceles del presidente Donald Trump a sus dos socios comerciales.
La Secretaría de Economía mexicana y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) anunciaron de forma casi simultánea el inicio de la revisión bilateral en sendos comunicados. La revisión trilateral -con Canadá- estaba prevista en principio para julio.
Está previsto que los negociadores de las dos naciones celebren su primera reunión la semana del 16 de marzo, dijo la Secretaría mexicana en un comunicado.
"Los Secretarios instruyeron a los negociadores a iniciar discusiones sobre las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del Acuerdo Comercial se otorguen principalmente a las partes, incluyendo la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones, el fortalecimiento de las reglas de origen, y el reforzamiento de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte", detalló.
(Reporte de Raúl Cortés Fernández en Ciudad de México y Bhargav Acharya e Ismail Shakil en Bangalore; editado por Javier Leira)