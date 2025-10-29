México y EEUU pactan alcanzar un acuerdo antes de iniciar la revisión del tratado comercial T-MEC
Economía: México y EE.UU. pactan alcanzar un acuerdo antes de iniciar la revisión del tratado comercial T-MEC
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -
El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer, han pactado durante su reunión de este miércoles los siguientes pasos a seguir con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de que se inicie la revisión del tratado comercial entre Canadá, México y Estados Unidos (T-MEC) en 2026.
En el marco de su participación en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la localidad surcoreana de Gyeonju, ambos funcionarios dieron seguimiento a la llamada sostenida el pasado lunes entre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donad Trump, en la que acordaron ampliar "unas semanas" las negociaciones comerciales y arancelarias que siguen pendientes.
Ebrard también aprovechó su presencia en la Cumbre del APEC para mantener un encuentro con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y continuar así las negociaciones en materia comercial y arancelaria. Estados Unidos y México habían acordado previamente una prórroga de 90 días del acuerdo comercial vigente para evitar que el 1 de agosto entrase en vigor los aranceles anunciados por Trump, si bien se mantienen tasas específicas para productos como los automóviles, el acero, el aluminio y el cobre.
- 1
Sorpresa en el Masters 1000 de París: Cameron Norrie eliminó a Carlos Alcaraz, con el mejor punto del torneo
- 2
El dramático testimonio de la hija de Brigitte Macron en el juicio a acusados de promover la teoría de que es un hombre
- 3
Causa Cuadernos: la Corte rechazó recursos de Cristina Kirchner, De Vido y un grupo de empresarios y allanó el camino para el inicio del juicio oral
- 4
“Bomba de tiempo”: el basural argentino listado entre los 50 más contaminantes del mundo que amenaza a una ciudad turística