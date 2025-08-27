México y EEUU preparan grupos de trabajo sobre el fentanilo, afirma Sheinbaum

México y Estados Unidos conformarán grupos de trabajo para investigar la procedencia, lugares de fabricación e insumos que se emplean para producir fentanilo, como parte de un nuevo acuerdo de cooperación contra la delincuencia, dijo este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.

El acuerdo se firmará en septiembre próximo cuando se prevé una visita a México del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, señaló la mandataria.

El gobierno mexicano ha aumentado sus esfuerzos para combatir el narcotráfico y la migración irregular hacia Estados Unidos bajo fuerte presión del presidente Donald Trump, quien amenaza con imponer elevados aranceles a las exportaciones mexicanas si el país no actúa contra estos fenómenos.

"Vamos a coordinar grupos de trabajo para investigar cómo llega el fentanilo a los Estados Unidos, de dónde vienen los precursores, dónde se fabrica ese fentanilo. Eso es muy importante y se hace conjuntamente", dijo Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matinal.

Detalló que el acuerdo que encuadrará a estos grupos representa "un buen marco" de cooperación, donde ambos países participarán "como iguales", intercambiando información de manera recíproca.

Las negociaciones tuvieron lugar en medio de versiones de la prensa estadounidense de que Trump ordenó a comienzos de agosto al ejército combatir a los cárteles narcotraficantes latinoamericanos, algunos de ellos designados en febrero como organizaciones terroristas.