México y EEUU, sin fecha para reabrir frontera a ganado, pactan nuevas medidas contra plaga

(añade detalles, citas, contexto)

CIUDAD DE MÉXICO, 29 oct (Reuters) - El gobierno de México informó el miércoles que siguen sin poder anunciar una fecha para reanudar la exportación de ganado hacia Estados Unidos, interrumpida desde hace meses por la plaga del gusano barrenador, pero anunció que ha acordado nuevas medidas con Washington para atender la emergencia. Estados Unidos cerró en mayo su frontera sur al ingreso de ganado tras la aparición en territorio mexicano de los primeros casos del gusano barrenador, una plaga presente también en Centroamérica y que ha tensado la relación entre los dos países.

“Hemos avanzado bastante, estoy muy optimista, pero todavía no estamos en condiciones de hacer un anuncio de la fecha en que se reabrirá la exportación”, dijo el miércoles el secretario de Agricultura mexicano, Julio Berdegué.

El funcionario explicó que en las últimas semanas ha tenido diálogos frecuentes e intensos con sus contrapartes estadounidenses y ambos países acaban de acordar la instalación en territorio mexicano de unas plantas modulares, pequeñas y móviles para reproducir cada semana 20 millones adicionales de moscas que ayudan a erradicar el gusano barrenador.

“Nunca se han usado en el mundo”, dijo Berdegué, quien detalló que para erradicar la plaga se necesitan 100 millones de moscas adicionales.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández, Editado por Juana Casas)