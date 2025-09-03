LA NACION

México y Estados Unidos establecen grupo de alto nivel para atacar a cárteles de la droga: comunicado

CIUDAD DE MÉXICO, 3 sep (Reuters) - Los gobiernos de México y Estados Unidos establecieron un grupo de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a compromisos mutuos, incluyendo medidas para contrarrestar a los cárteles de la droga, fortalecer la seguridad fronteriza, prevenir el robo de combustible y abordar los flujos financieros ilícitos, informaron ambas naciones el miércoles.

En un comunicado conjunto, emitido tras una reunión entre la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, los gobiernos de ambos países reafirmaron su cooperación en seguridad, basada en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua. (Reporte de Diego Oré y Raúl Cortés Fernández)

