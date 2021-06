méxico y honduras empatan sin goles en amistoso rumbo a copa oro

(Actualiza con citas de DT México)

12 jun (Reuters) - Las selecciones de fútbol de México y Honduras empataron el sábado 0-0 en un partido amistoso que sirvió como preparación para la Copa Oro que inicia en julio.

El encuentro disputado en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, en Estados Unidos, no ofreció grandes emociones con ambos equipos incapaces de generar peligro.

"Al equipo le falta terminación, no hemos retrocedido en cuanto a rendimiento, pero sí hemos retrocedido en cuanto a resultados", dijo en videoconferencia el director técnico de México, el argentino Gerardo Martino.

"Esa contundencia nos está faltando desde el año pasado, es algo que está subsanable, no me gusta no ganar, pero estaría mucho más preocupado si viera que el rendimiento no es el adecuado", agregó.

En los últimos tres partidos que ha disputado, la selección de México registra dos empates y una derrota.

En el encuentro ante Honduras, México tuvo las dos únicas opciones de anotar. La primera fue a los 30 minutos con un disparo de Carlos Rodríguez que pegó en el travesaño.

La segunda oportunidad la tuvo hasta los 92 minutos cuando Uriel Antuna quedó sin marca frente a la portería tras un centro enviado por Luis Romo, pero mandó muy desviado su remate con la cabeza.

"Hay cosas por mejorar y lo seguiremos intentando, pero estamos en muy buen camino, ésta no ha sido la mejor época en cuanto a resultados obtenidos", apuntó Martino.

El próximo compromiso de México será el 3 de julio cuando enfrente a Nigeria en su último partido de preparación previo a la Copa Oro.

México y Honduras iniciarán su participación en la Copa Oro el 10 de julio en la fase de grupos.

México estará en el Grupo A junto a las selecciones de El Salvador y Curazao. Uno de los tres ganadores de la fase preliminar completará el sector.

En tanto, Honduras estará en el Grupo D junto a Panamá, Granada y Qatar, que como campeón de Asia participará como invitado. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)

