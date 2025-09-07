México y Japón empatan sin goles en partido de preparación para Mundial 2026

Las selecciones de fútbol de México y Japón empataron el sábado 0-0 en un partido de preparación para la Copa del Mundo de 2026.

México como anfitrión, y Japón, que en marzo se convirtió en la primera selección en clasificar al Mundial, estarán en la justa que también se disputará en Estados Unidos y Canadá.

“Creo que el resultado es justo, fue un partido muy igualado, me sirvió muchísimo para ver a algunos jugadores y cosas, de eso se trata. Seguimos buscando el funcionamiento y el equipo, tenemos ya una base y una estructura, y es normal que de repente no hagamos un buen partido porque el rival te incomoda, hay que rescatar las cosas buenas y tratar de no cometer los mismos errores”, dijo en conferencia de prensa el director técnico de México, Javier Aguirre.

“Es un partido para análisis, pero poco atractivo para el público”, agregó.

En el partido disputado en el estadio Oakland Coliseum de California, Japón dominó la primera parte y estuvo cerca de ponerse en ventaja a los 10 minutos con un potente y colocado disparo de Takefusa Kubo que el portero Luis Ángel Malagón desvió con un certero lance.

Japón continuó imponiendo un dominio en el partido, y a los 31 minutos la selección mexicana sufrió la pérdida del capitán Edson Álvarez, quien tuvo que salir del campo al sentir una molestia muscular en el muslo derecho.

Japón tuvo la opción más clara de anotar a los 53 minutos cuando Takumi Minamino quedó sin marca frente a la portería tras un centro enviado por Takefusa Kubo, pero el mediocampista del Monaco mandó desviado su remate.

México estuvo cerca de anotar a los 68 minutos con un remate de cabeza de Erik Lira, pero el portero Zion Suzuki evitó la anotación con un vistoso y certero lance sobre su costado derecho.

La selección dirigida por el "Vasco" Aguirre finalizó el partido con un hombre menos debido a la expulsión de César Montes, quien vio la tarjeta roja a los 92 minutos por dar una patada por atrás a Ayase Ueda cuando el delantero japonés escapaba hacia la portería.

“Me gustaría ganar todos los partidos, pero hoy no fuimos superiores al rival, no merecíamos ganar, creo que ellos hicieron un buen partido para no perder, fue un partido muy igualado y poco espectacular”, apuntó Aguirre.

El próximo compromiso de México en su camino al Mundial será el martes cuando enfrente a Corea del Sur, mientras que Japón jugará ante Estados Unidos. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)