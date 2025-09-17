México y Paraguay se enfrentarán en partido de preparación para el Mundial 2026

Las selecciones de fútbol de México y Paraguay disputarán en Estados Unidos un partido de preparación con miras a la Copa del Mundo 2026, informó el miércoles la Federación Mexicana de Fútbol.

El juego entre ambas selecciones mundialistas será el 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, estado de Texas, "durante la ventana internacional de la FIFA, lo que permitirá a ambos países traer a sus equipos completos", anunció la FMF en un comunicado.

Será el número 120 de la selección mexicana en la historia de su tour de partidos amistosos en Estados Unidos, que comenzó en 2003.

De acuerdo con estadísticas de la FMF, mexicanos y paraguayos se han enfrentado en 21 ocasiones; el balance es de 11 triunfos aztecas, cinco victorias guaraníes y cinco empates.

México llega a la Copa del Mundo como anfitrión por tercera vez en la historia -en esta ocasión junto con Estados Unidos y Canadá-.

Paraguay, bajo las órdenes del entrenador argentino Gustavo Alfaro, se clasificó sexta en la eliminatoria sudamericana.

Antes de enfrentar a la Albirroja, el Tri dirigido por Javier Aguirre jugará contra tres selecciones sudamericanas clasificadas al Mundial.

El sábado 11 de octubre, México se medirá con Colombia en Arlington, Texas; el martes 14 con Ecuador en Guadalajara, Jalisco (oeste de México), y el sábado 15 de noviembre con Uruguay en Torreón, Coahuila (norte de México).

