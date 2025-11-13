México.- Zaragoza.- El ciclo de narración 'Tardes Confabuladas' regresa este viernes al Auditorio

ZARAGOZA, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El ciclo de narración oral 'Tardes Confabuladas' regresa este viernes, 14 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, a la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, con cuatro profesionales de distintos lugares y trayectorias. Proceden de México, Barcelona, Italia y Colombia.

Cada uno de los cuatro ofrecerá distintas formas muy diferentes de narrar. Todos estos artistas han desarrollado un modo muy personal del oficio de narrar y lo han llevado a bibliotecas, teatros y plazas.

Este ciclo forma parte del programa de fomento de la lectura Yo leo en Zaragoza, y está coordinado por Cristina Verbena. La entrada es libre hasta completar aforo.