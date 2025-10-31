México. Zaragoza. La voz de Cristina Ramos repasa en el Teatro de las Esquinas los grandes éxitos de Whitney Houston

ZARAGOZA, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

La cantante canaria Cristina Ramos, ganadora de la primera edición del concurso 'Got Talent España' y de 'La Voz México', presenta el espectáculo musical 'Sólo Whitney', con el que repasará los grandes éxitos de Whitney Houston con tres pases en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza --viernes y sábado a las 20.00 horas, y domingo a las 18.30 horas--.

Ramos es conocida por su capacidad para cantar y combinar diferentes géneros como la ópera, el rock, el funky o los boleros, además de ser la única cantante en el top-5 de America's Got Talent The Champions, y Golden Buzzer de David Foster en GTW China, ha informado el teatro zaragozano.

'Sólo Whitney' propone una experiencia que traslade al público a la "magia" de un repertorio plagado de éxitos como 'I will always love you', 'I have nothing', 'I wanna dance with somebody', 'One moment in time' o 'I'm every woman'.

El espectáculo contará con una decena de artistas en el escenario, entre músicos, bailarines y coristas, así como con un gran despliegue de luces, pantallas de led y sonido.