México/China.- México descarta tensiones comerciales con China tras la investigación de Pekín sobre medidas arancelarias

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha descartado este viernes que haya tensiones comerciales con China después de que Pekín anunciase una investigación sobre los incrementos arancelarios impuestos por México a productos importados procedentes de países con los que no mantengan un acuerdo comercial.

"Estamos abiertos a llegar a un acuerdo buscando el beneficio para México en un marco en donde no disminuyamos las importaciones y no tengamos estas circunstancias que afectan al país", ha explicado la presidenta mexicana en declaraciones a la prensa.

Sheinbaum ha indicado que el embajador de México en China, Jesús Seade, ha propuesto celebrar mesas de trabajo al respecto para que las autoridades chinas entiendan "la situación" que vive el país latinoamericano. "Muchas veces con precios muy bajos", ha asegurado.

A juicio del Gobierno de China, cualquier incremento arancelario unilateral llevado a cabo por México, incluso en el marco de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), "sería visto como un apaciguamiento y una concesión al acoso unilateral".

El país asiático, que tiene tasas por parte de México de entre el 10% y el 50%, ha confirmado su oposición firme a cualquier acción que perjudique sus intereses y ha asegurado que tomará "las medidas necesarias" según los acontecimientos con el fin de proteger sus derechos e intereses legítimos.