México/EEUU.- Trump exige a México que resuelva sus problemas con el agua en medio de nuevas amenazas arancelarias

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto este miércoles a apuntar hacia México para exigirle que resuelva sus problemas de aguas residuales, poco después de que amenazara con aranceles del 5% si no cumplía con su parte del Tratado de Aguas de 1994, que regula la gestión de recursos hídricos.

"México debe resolver sus problemas de agua y residuos inmediatamente", ha exhortado el presidente de Estados Unidos en un breve mensaje en Truth Social acompañado de un vídeo en el que se acusa a su vecino del sur de verter "millones de litros" de agua sin tratar al río Tijuana, uno de los varios que comparten.

"¡Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y Estados Unidos!", ha alertado Trump, quien ya el lunes acusó a México, también en Truth Social, de deber a Estados Unidos más de 986.000.000 de metros cúbicos de agua en base a este acuerdo, con el que gestionan los ríos Colorado, Bravo y Conchos.

Trump acusó a México de poner en riesgo los cultivos de los agricultores estadounidenses y dio hasta el 31 de diciembre para que cumpliera con la entrega de al menos 246.000.000 de metros cúbicos de agua, en vísperas de que las autoridades de ambos países se reunieran por quinta vez este año para tratar este asunto.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confía en que llegarán a un acuerdo antes de que Trump cumpla con sus amenazas, aunque ha remarcado que igual que cumplirán con el tratado también velarán por los intereses del país.