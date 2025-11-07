México/Israel.- Israel denuncia un intento frustrado de Irán para matar a la embajadora israelí en México
México/Israel.- Israel denuncia un intento frustrado de Irán para matar a la embajadora israelí en México
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Las autoridades israelíes han informado este viernes de que se ha frustrado un plan atribuido a Irán para matar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, si bien no han proporcionado pruebas detalladas de cuándo ocurrió y de cómo se evitó.
El Ministerio de Exteriores de Israel ha agradecido a las fuerzas de seguridad mexicanas "por desarticular una red terrorista dirigida por Irán que pretendía atentar contra la embajadora", según un comunicado al que ha tenido acceso el portal de noticias Ynet.
"Las agencias de seguridad e Inteligencia seguirán trabajando incansablemente, en plena cooperación con las de todo el mundo, para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra los intereses israelíes y judíos a nivel global", ha agregado.
No obstante, las autoridades de México no se han pronunciado por el momento para confirmar estas informaciones, tampoco lo han hecho las iraníes.
- 1
El polémico posteo de Soledad Aquino para defender a Marcelo Tinelli y la inesperada reacción de su hija Cande
- 2
El desembarco de Decathlon: diez preguntas claves (y sus respuestas)
- 3
Una amiga de la mujer baleada que iba en la lancha reveló detalles del ataque: “Se escucharon tres disparos más”
- 4
Pablo Rago: su rol en una serie que dará que hablar, la declaración amorosa de Griselda Siciliani y la convivencia con su novia