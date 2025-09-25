Mezcla de estilos en Prada, colores alegres en Fendi en la Semana de la Moda de Milán

La casa de moda italiana Prada combinó el jueves camisas de estilo militar con faldas acampanadas y guantes de noche, en una colección destinada a desafiar las nociones tradicionales del glamour.

Los codirectores creativos Miuccia Prada y Raf Simons volvieron nuevamente al tema de los uniformes durante su desfile primavera/verano 2026 en la Semana de la Moda de Milán (norte de Italia), pero con el objetivo de deconstruir las prendas tradicionales.

Simons explicó que la colección era una "recomposición" de prendas destinadas a hacer sentir más libres a quienes las usan, con la tela casi sin tocar el cuerpo en ciertos puntos.

Esta vez sumaron bolsillos falsos estilo uniforme en la delantera de un vestido con falda fluida, monos estilo overol que combinaron con tacones y una chaqueta negra sedosa.

Simons calificó esta propuesta como "un enfoque anti-escultórico", dijo al hablar con la prensa tras bastidores.

"Una mujer puede sentirse magnífica, libre, elegante y lujosa tanto en un uniforme como en un vestido" con movimiento, declaró.

"Las prendas también son muy intercambiables, pueden usarse de múltiples maneras", añadió.

Miuccia Prada, de 76 años, quien dirige el imperio familiar de lujo, dijo que busca "tratar de construir una nueva forma de elegancia".

La víspera en Fendi, otra histórica marca italiana, Silvia Venturini Fendi apostó por formas suaves y sensuales y colores alegres para expresar lo que la marca califica como "elegancia desenfadada".

Se presentaron chaquetas con dobladillo fruncido tipo globo, faldas con volantes, camisas de organza transparente –para hombres y mujeres– así como blusas y faldas de punto torcido de seda combinadas.

Fieles a la tradición de una marca que comenzó con el cuero y la piel, los bolsos ocuparon un lugar central, uno adornado con perlas formando un motivo floral que también se utilizó en otras prendas.

"Se trata de un sentimiento de bienestar relajado y colorido, con una elegancia romántica", explicó Fendi sobre el desfile. "Gestos simples con un trabajo complejo en el trasfondo", apuntó.

