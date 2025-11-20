MFE reduce su beneficio operativo a nueve meses por la caída de las ventas publicitarias en España

MILÁN, 20 nov (Reuters) - MFE-MediaForEurope, la cadena comercial controlada por la familia Berlusconi, anunció el jueves una caída del beneficio operativo en los nueve primeros meses del año, afectado por la debilidad de las ventas de publicidad y los menores márgenes en España.

El beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) se redujo a 61,3 millones de euros (US$70,65 millones) en los nueve meses finalizados el 30 de septiembre, frente a los 127 millones de euros del año anterior.

La previsión de los analistas facilitada por la empresa era de 43 millones de euros.

(1 dólar = 0,8677 euros) (Información de Elvira Pollina; edición de Keith Weir; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)