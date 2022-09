Mia Hansen-Love, Alejandro González Iñárritu y John Banville visitarán el Festival de San Sebastián

Isabel Coixet y Gaspar Noé entregarán el Premio Donostia a Juliette Binoche y a David Cronenberg, respectivamente

SAN SEBASTIÁN, 17 Sep. 2022 (Europa Press) -

La cineasta francesa Mia Hansen-Love, el director mexicano Alejandro González Iñárritu y el escritor irlandés John Banville se suman a la lista de personalidades que estos días visitarán la 70ª edición del Festival de San Sebastián.

Tras competir con 'Eden' en la Sección Oficial (2014) y ser seleccionada en Perlak con 'L'avenir / Things to Come' (2016), Mia Hansen-Love regresará el martes a esta última sección con 'Un beau matin / One Fine Morning (Una bonita mañana)', que se alzó en la Quincena de Realizadores de Cannes con el premio Europa Cinemas Cannes Label.

'Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades' supondrá la tercera participación de Alejandro G. Iñárritu en la sección Perlak, tras el paso de 'Amores perros' (2000) y 'Babel' (2006). Su última película, programada el día 23, compitió en el Festival de Venecia.

Además, John Banville vendrá a la capital guipuzcoana el sábado 24 para acompañar al director Neil Jordan y a los protagonistas de 'Marlowe', Liam Neeson y Diane Kruger. El largometraje que clausurará la Sección Oficial fuera de concurso está basado en la novela 'The Black Eyed Blonde (La rubia de ojos negros)', escrita por John Banville a partir de Philip Marlowe, el inmortal personaje creado por el escritor estadounidense Raymond Chandler hace casi 90 años.

Por otra parte, la cineasta catalana Isabel Coixet entregará el Premio Donostia a Juliette Binoche en la gala que tendrá lugar este domingo a las 22.00 horas en el Kursaal, mientras que el realizador francés Gaspar Noé hará lo propio con David Cronenberg el miércoles 21 en el Teatro Victoria Eugenia.