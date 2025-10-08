Miami recibirá el primer partido de la Liga fuera de España entre Villarreal y Barcelona

MADRID (AP) — La liga española finalmente disputará un partido de temporada regular en Estados Unidos.

La Liga confirmó que Villarreal y Barcelona se enfrentarán el 20 de diciembre en el estadio Hard Rock de Miami.

“Con este partido damos un paso histórico que proyecta a LaLiga y al fútbol español en una nueva dimensión", indicó el presidente de la liga española, Javier Tebas, en un comunicado de la liga. ”Entendemos y respetamos las inquietudes que pueda generar esta decisión, pero es importante ponerla en contexto: se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada.

“LaLiga representa a millones de aficionados en todo el mundo, incluidos a muchos que siguen a sus equipos con pasión y merecen también la oportunidad de vivir al menos una vez la experiencia de verlos en directo”.

Tebas y La Liga habían buscado que se disputara un partido de temporada regular en el extranjero desde hace tiempo. El primer intento se hizo en 2018 con un partido entre Barcelona y Girona, pero la idea fue descartada tras las críticas de algunos jugadores, aficionados y clubes.

Sus intentos posteriores de jugar allí también fracasaron, pero el plan avanzó esta vez después de que el lunes la UEFA dio su consentimiento para el partido, a pesar de la oposición de grupos de aficionados en todo el continente.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes